Kunst in Kevelaer Auf den Spuren von Gerresheim

In Zeiten des Zweiten Weltkrieges stellte es die heimliche Priesterweihe Karl Leisners am 17. Dezember 1944 durch den französischen Bischof Piguet im KZ Dachau dar. Möglich war dies nur durch die heimlichen Kurierdienste von Imma Mack, die ebenfalls auf dem linken Teil der Tür zu sehen ist. „Dieses Tor ist mein persönliches Highlight in der Reihe unserer Gerresheim-Werke. Denn es sagt so viel aus über schlimme Weltkriegszeiten, in denen dennoch solch wunderbare Sachen passierten“, berichtet Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus im Kevelaer Marketing.