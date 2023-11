Kevelaer musste zweite Sporthalle zur Unterkunft machen Montag kommen die ersten Flüchtlinge in die Hubertusturnhalle

Die Stadt hat lange nach Alternativen gesucht, jetzt hatten die Verantwortlichen keine andere Wahl mehr. Ab Montag wird nun die zweite Turnhalle in der Wallfahrtsstadt zur Flüchtlingsunterkunft. Seit einigen Tagen ist das Gebäude dafür vorbereitet worden. Ähnlich wie bei der Kroatenturnhalle, die ebenfalls schon Unterkunft ist, wird der große Raum unterteilt, so dass kleinere Bereiche entstehen und zumindest so etwas wie Privatsphäre herrschen kann.