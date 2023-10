Bundesstraße 9 in Kevelaer komplett gesperrt 87-Jähriger fährt mit Auto in Lkw – zwei Schwerverletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße in Kevelaer sind am Freitagmittag zwei Menschen so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die beiden Insassen eines Autos waren mit ihrem Wagen von hinten auf einen Lkw aufgefahren. Am Steuer des Autos saß ein 87 Jahre alter Mann aus Düsseldorf, auf dem Beifahrersitz eine 83-jährige Düsseldorferin. Der Fahrer des Lastwagens, ein 38 Jahre alter Mann aus Bochholt, blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.