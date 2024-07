Ballons starteten am Freitag So war das 30. Ballonfestival in Kevelaer

Der Traum vom Fliegen ist wahrscheinlich so alt die Menschheit. Und für viele Menschen schon in Erfüllung gegangen. Doch mit einem Heißluftballon in die Lüfte zu steigen und über das schöne Kevelaer und den Niederrhein zu fahren, ist schon etwas ganz Besonderes. Am Wochenende ist dieser Traum für den Ein oder Anderen in Erfüllung gegangen: Zum 30. Mal fand das Kevelaerer Ballonfestival statt.