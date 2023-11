Was wird aus dem schönen Ladenlokal in Kevelaer? Stadt hofft auf Lösung für Café Platzer

Kevelaer · Was wird aus der früheren Traditionskonditorei in Kevelaer? Diese Frage stellen sich viele in der Wallfahrtsstadt. Das Gebäude ist verkauft. Es steht unter Denkmalschutz.

09.11.2023 , 17:00 Uhr

Die Traditionskonditorei hat zu. Die Fassade prägt die Hauptstraße weiter. Foto: Gottfried Evers