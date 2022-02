Sternsinger in Kevelaer : Mehr als 10.000 Euro gesammelt

Kevelaer St. Marien zog jetzt Bilanz der Sternsinger-Aktion. In der schwierigen Corona-Zeit brachten die Kinder trotzdem den Segensspruch in die Briefkästen.

„Auch dieses Jahr mussten wir schweren Herzens auf die von vielen liebgewonnene Tradition verzichten, wie das Singen und Sprüche aufsagen vor den Häusern, der persönliche Kontakt an den Haustüren, das gemeinsame Essen oder die Tüten voller Süßigkeiten“, heißt es. Dennoch waren die Sternsinger in Kevelaer unter dem Thema „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit.“ unterwegs. Viele kleine und große Helfer der Pfarrgemeinde St. Marien zogen allein, mit ihrer Familie oder guten Freunden durch die Straßen von Kevelaer und brachten den Segen in alle Briefkästen. In der Pfarrgemeinde St. Antonius lagen die Segenszeichen für das Jahr 2022 für die Gemeindemitglieder zum Abholen bereit. Dank der Unterstützung des Kevelaerer Einzelhandels konnten Sammeldosen aufgestellt werden, um Geld für hilfsbedürftige Kinder zu sammeln.