Kevelaer: Zeitkapsel in der Hauptstraße versenkt

Kevelaer Das Ende der Bauarbeiten ist in Sicht. Erst im Januar wird dann in Kevelaers Innenstadt wieder gebuddelt werden.

Um 14 Uhr trafen sich Mitglieder der Interessengemeinschaft Hauptstraße, Mitarbeiter der Stadtverwaltung und interessierte Bürger vor der Metzgerei Moeselaegen. Fehlen durfte natürlich auch nicht das lustige Maskottchen der Baustelle namens „Grubi“. So war das ganze Team versammelt, das seit dem 15. Januar an den Baumaßnahmen beteiligt war.

Die Hauptstraße ist die erste Station im Projekt der Stadtkernerneuerung. Der erste sanierte Abschnitt reicht vom Kapellenplatz bis zur Kreuzung mit der Annastraße. Der zweite Abschnitt wird erst im Januar nächsten Jahres in Angriff genommen werden, damit die Händler ungestört in der Weihnachtszeit ihre Geschäfte betreiben können. Saniert wurde auf der Hauptstraße einiges. Nicht nur die Kanalisation mit dem Mischwasserkanal, auch die Beleuchtung und die Telekommunikation hatten eine Erneuerung nötig. Auch Hausanschlüsse wurden neu gemacht. Hierbei gab es deutlich mehr Anschlüsse als zunächst gedacht, so dass sich die Fertigstellung des Abschnitts verzögerte. Gerade die Wasserleitungen waren auf der Straße sanierungsbedürftig und wurden in Angriff genommen.

Was nochmal betont wurde, war der Gedanke, die Stadt in der Bauphase weiterhin für Kevelaerer und Besucher attraktiv zu halten. Deshalb gab es einige Aktionen, wie zum Beispiel das Schuhe putzen, über den gesamten Arbeitsprozess verteilt. Nun stehen die Arbeiten kurz vor dem Abschluss. Das Versenken der Zeitkapsel wurde von strahlendem Sonnenschein begleitet. Die Witterung stand im Gegensatz zu dem unangenehmen Wetter, das noch beim „Angrillen“ zum Start der Bauarbeiten herrschte.

Vergessen werden die Baumaßnahmen auch in Zukunft nicht, schließlich zeigt der Inhalt der Zeitkapsel den ganzen Prozess. Dieser wurde den Zuschauern noch mal in seiner ganzer Breite präsentiert. Hineingelegt wurde in die Zeitkapsel ein Bauplan, der Pressespiegel, Fotos von den Anliegern und Geschäftsleuten auf der Hauptstraße, Fotos, die während der Bauphase gemacht wurden, ein Foto von Grubi, Teilnahmekarten von der Luftballonaktion, die wegen der Baustelle durchgeführt wurde, und weitere Unterlagen. Anschließend mussten alle noch ein wenig warten, schließlich musste die Zeitkapsel noch verschweißt werden. Dann war schließlich der große Moment gekommen: Der Kevelaerer Bürgermeister Dominik Pichler versenkte die Zeitkapsel in das nur kaum größere Rohr in den Boden.