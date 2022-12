Verkaufsoffener Sonntag am 3. Advent Wallfahrtsstadt Kevelaer wird zauberhaft

Der letzte verkaufsoffene Sonntag in Kevelaer steht an. Und am 11. Dezember soll es zauberhaft in der Wallfahrtsstadt werden. Unter dem Motto „Zauberhaftes Kevelaer“ wird von 12 bis 19 Uhr eine zauberhafte Mischung aus Geschichtenerzählern, mystischen Walking Acts, spektakulärer Feuershow und Zauberern geboten.