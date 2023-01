Änderung sorgt für mehr Anträge Kevelaer stockt Stellen wegen Wohngeld auf

So erfreulich, wie die neue Wohngeldreform für die Haushalte ist, die im Januar „nachrutschen“, stellt die Reform die bearbeitenden Stellen vor neue Herausforderungen. „Wir haben in der ersten Januar-Woche zusätzlich zu den laufenden Anträgen bereits 50 neue Anträge bekommen,“ so Jochen Molderings, Abteilungsleiter Soziales in Kevelaer. Und auch in den nächsten Wochen geht die Wohngeldstelle von einem starken Anstieg der Anträge aus. Seit 1. Januar ist deshalb auch eine neue Vollzeitkraft für den Bereich Wohngeld eingestellt.