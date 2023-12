Erster Fall in Kevelaer Wolf aus Rügen reißt Schafe in Kevelaer

Zumeist haben Wölfe bislang auf der rechten Rheinseite rund um Hünxe und Schermbeck Tiere gerissen, jetzt sind auch erstmals zwei Schafe in Kevelaer getötet worden. Die Tiere waren am 13. November tot auf einer Weide in Kevelaer-Wetten gefunden worden, ganz in der Nähe des Altwettener Weges. Daraufhin war das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) verständigt worden. Experten sicherten DNA-Material an den toten Tieren und ließen es untersuchen. Jetzt liegt die Analyse der genetischen Proben vor. „Es konnte bestätigt werden, dass sich die DNA eines Wolfes an den Tierkörpern befunden hat“, teilte das Lanuv am Dienstag mit.