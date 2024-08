Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr Jugendliche bewerfen fahrendes Wohnmobil in Kevelaer mit Eiern

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Samstag an der Kreuzung Robert-Koch-Straße / Walbecker Straße in Kevelaer. Ein 44-jähriger Mann aus Mechernich war gemeinsam mit seiner Tochter mit einem Wohnmobil der Marke Fiat auf der Walbecker Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. In Höhe der Robert-Koch-Straße hörte der Mann plötzlich einen Knall. Er bremste sofort. Der Fahrer bemerkte zwei Kinder oder Jugendliche, die das Wohnmobil mit Eiern beworfen hatten. Der Mann stieg aus, aber die beiden jungen Leute machten sich auf einem Kleinkraftrad aus dem Staub. Ein Mountainbike (Pegasus Avanti) ließen sie an der Straße zurück.