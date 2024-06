Asylbewerber in Kevelaer Firmenhalle in Kervenheim wird zur Unterkunft für Geflüchtete

Die Situation ist in Kevelaer nicht anders als in anderen Kommunen. Die Stadt muss immer mehr Geflüchtete unterbringen, es wird immer schwieriger, Wohnungen für alle zu finden. Es mussten daher bereits Turnhallen belegt werden. In Kevelaer kommt jetzt allerdings ein drängendes Problem hinzu. Bis zum Jahresende laufen zahlreiche Mieterverträge für Wohnungen aus, in denen derzeit Geflüchtete leben. Zudem will man die Turnhalle der Hubertusgrundschule wieder für den Sport freigeben. Die Stadt muss dadurch ziemlich kurzfristig etwa 200 Personen unterbringen.