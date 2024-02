Im kommenden Jahr ist auch ein Standort außerhalb denkbar Kirmes bleibt trotz Baustelle mitten in Kevelaer – doch was ist 2025?

Die Kirmes in Kevelaer hat für viele eine ganz besondere Bedeutung. Denn das Event ist in der Marienstadt weit mehr als Autoscooter und Kinderkarussell. Das Spektakel ist ganz tief im Brauchtum der Stadt verankert und gleichzeitig das Fest, bei dem die Geselligen Vereine mit einem großen Umzug den Festkettenträger feiern. Kein Wunder also, dass bei einer Veranstaltung mit dieser Bedeutung besonders darauf geachtet wird, wenn sich Veränderungen ankündigen. Und dass sich etwas ändern wird, ist unübersehbar. Auf dem Peter-Plümpe-Platz wird kräftig gearbeitet, der Bereich zur Annastraße bereits umgebaut. Damit ist auch klar, dass die Kirmes nicht genau wie in den Vorjahren stattfinden kann. „Zwei Drittel der Fläche vom Peter-Plümpe-Platz fallen für dieses Jahr weg“, erläutert Ordnungsamtsleiter Patrick Simon, der auch die Kirmes federführend organisiert.