Auf dem Weg zur A57 bei Uedem Der Blitzer in Kervenheim ist jetzt „scharf“ geschaltet

Wie mehrfach berichtet, war der Starenkasten an der Stelle fast zur unendlichen Geschichte geworden. Der Bereich dort ist als Unfallhäufungsstelle eingestuft, daher hatten die Verantwortlichen beschlossen, die Kreuzung zu entschärfen. Einmal wurde dazu das Tempo auf 50 Stundenkilometer reduziert. Gleichzeitig sollte auch in Richtung Autobahn ein Blitzgerät aufgestellt werden. In die andere Richtung steht ein solches Gerät schon seit vielen Jahren.