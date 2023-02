Neues Baugebiet in Kevelaer Windmühlenstraße soll Bauland werden

Bauland wird in allen Kommunen händeringend gesucht, das ist in Kevelaer nicht anders. Daher sind auch kleinere Gebiete immer von großem Interesse. Ein solches ist der Bereich Windmühlenstraße in Kevelaer. In der Nähe ist Ende der 90er Jahre das Wohngebiet Heideweg entstanden. Die Bebauung am Windmühlenweg wäre da aus Sicht des zuständigen Architekten Jörg Bousart die passende Abrundung, wie er jetzt im Ausschuss erläuterte.