Handel in Corona-Zeiten : Zeigt her eure Schaufenster

Kevelaer Weihnachtlich dekorierte Schaufenster: Wer sich viel Mühe gibt, der soll belohnt werden. Die Wirtschaftsförderung Kevelaer hat einen Wettbewerb ausgelobt. Außerdem wird an einem Gutschein-System gearbeitet.

Normalerweise drängen sich die Menschen in der Vorweihnachtszeit durch die Geschäfte und Einkaufsstraßen, es liegt eine Mischung aus Einkaufsstress und Vorfreude in der Luft. Am Mittwoch, nur acht Tage vor Weihnachten, lautet die Beobachtung von Norbert Heckens allerdings: die Stadt ist wie ausgestorben.

Der Lockdown wegen Corona wirkt, die meisten Geschäfte mussten schließen, die Leute bleiben zu Hause, was auch gut ist. „Trotzdem sind es die härtesten Tage“, sagt Heckens als Besitzer eines Geschäfts für Unterhaltungselektronik in der Kevelaerer Hauptstraße.

Mitten in diese besondere Zeit fällt der Wettbewerb für das schönste, weihnachtlich dekorierte Schaufenster. Der Wettbewerb findet zum ersten Mal statt, die Idee entstand vor dem Lockdown, erklärt Kevelaers Wirtschaftsförderer Hans-Josef Bruns. Eigentlich sollte es die Menschen animieren, gemütlich durch die Stadt zu schlendern und mit Muße die Dekoration zu genießen. Bei den Händlern fand die Aktion sofort Zustimmung, sagt Bruns. Innerhalb eines Tages waren die ersten sieben oder acht Bewerbungen da, mittlerweile sind es an die 20 Teilnehmer.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Kevelaer hat noch eine weitere Idee am Start. Losgelöst von Corona arbeite man an einem Gutschein-System. Es soll eine digitale und eine analoge Lösung geben, also für alle Zielgruppen etwas. „Wir wollen es auch pfiffig machen“, sagt Bruns. „Wir möchten eine Kevelaer-Lösung.“ Es soll etwas eigenes sein. Man hoffe, spätestens in den ersten Wochen des neuen Jahres in Abstimmung mit dem Einzelhandel das Konzept präsentieren zu können.