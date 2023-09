Bezirksregierung prüft Anlage in Kevelaer Jugendherberge steht leer – wäre hier Platz für Geflüchtete?

Die Situation in Kevelaer spitzt sich immer mehr zu. Wie berichtet wird es immer schwieriger, die Geflüchteten unterzubringen. Eine Turnhalle ist belegt. Eine zweite könnte in Kürze folgen. „Wir sind am Limit“, sagt Bürgermeister Dominik Pichler. Angesichts dieser prekären Situation rückt die Jugendherberge immer mehr in den Fokus. Die Einrichtung in Schravelen steht schon längere Zeit leer. Die Jugendherberge sei „stillgelegt“ und nicht geschlossen, hieß es immer wieder vom Deutschen Jugendherbergsverband (DJH). Mit der Stadt gab es bereits mehrere Gespräche über einen möglichen Ankauf oder eine Anmietung des Gebäudes. Bisher ohne Erfolg.