Kevelaer will neue Markenzeichen entwickeln

KEVELAER Aus einer Bürgerbefragung und deren Analyse in Workshops definieren sich eindeutige Ziele für ein frisch zu entwickelndes Markenzeichen. Ziel dabei ist die einheitliche Wahrnehmung von Kevelaer.

Citymanagerin Nicole Wagener und Wirtschaftsförderer Heinz-Josef Bruns erläuterten, wie sie ermittelten, was exakt Kevelaer künftig von anderen Städten unterscheidet und welche neuen Botschaften an unterschiedliche Zielgruppen übermittelt werden sollen.

Die alte „Marke“ Kevelaer sei nicht schlecht, so Nicole Wagener. Es bedürfe eines „Liftings“, denn allein die Begriffe „Wallfahrtsort“ und „Unverwechselbar“ in Verbindung mit dem Stadtnamen avanciere zum Zungenbrecher.

Heinz-Josef Bruns formulierte dazu die Kernfrage: „Wie unterscheiden wir uns von anderen Städten? Klar, der Begriff Wallfahrtsstadt transportiert eine Botschaft, unverwechselbar dagegen nicht“, sagte der Wirtschaftsförderer. Aus einer Bürgerbefragung und deren Analyse in Workshops definierten sich eindeutige Ziele für ein frisch zu entwickelndes Logo. Mit der neuen überregionalen Bekanntheit wollen die Stadtwerber unter anderem über Schlagwörter wie „Vertrauen schaffen“, „Heimatgefühl stärken“, „Identität stiften“, „Leerstände vermeiden“ oder „Junge Besucher anziehen“ Leute ansprechen. Dazu müssen die anvisierten Zielgruppen wie Touristen, Bürger und potentielle Zuzügler, Unternehmer oder Wallfahrer gleichermaßen erreicht werden. Nicole Wagener: „Wir haben ein Markensteuerrad mit den wichtigsten Eigenschaften für Kevelaer definiert.“ Herzlich, gastfreundlich, lebendig, typisch niederrheinisch, weltoffen traditionell, spirituell, „Gesund an Leib und Seele“, modern-zeitlos oder wertschätzend seien Attribute, die eine modernisierte Markenkompetenz vereinen müsste. Zusammengefasst definierte die Arbeitsgruppe drei Kernelemente, nämlich „Seele, Flair und Bewusst-Sein“, die wie aus einem Guss die gesamte künftige Kommunikation begleiten soll.

„Mit dem neuen Hotel am Hülspark und der Fertigstellung des Solegartens erwarten wir einen Anstieg der Übernachtungszahlen in Kevelaer“, legte sich Bruns fest, dass sie die marketingbegleitete Wirkung des neuen Markenkerns an griffigen Zahlen ablesen möchten. Und einen wesentlichen Aspekt dürfte man bei allen Bemühungen nicht vergessen: „Die Kevelaerer Bürger selbst. Sie tragen das Kevelaer-Feeling, das was die Stadt ausmacht, nach außen.“