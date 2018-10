Kevelaer will Fördergelder für Twistenden

Twisteden Die Informations-Veranstaltung in Twisteden zum neuen Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen war gut besucht. Angeregte Diskussion mit Ludger Holla. Die Dorfgemeinschaft wünscht sich ein neues Bürgerhaus.

Neue Fördergelder vom Land NRW winken Gemeinden, die sich mit kreativen Ideen um Dorferneuerung bemühen. Der Ortsvorsteher von Twisteden, Josef Kobsch, hatte in die Begegnungsstätte an der Dorfstraße geladen, um interessierte Bürger darüber zu informieren. „Ich freue mich, dass so viele gekommen sind“, sagte er zur Begrüßung der etwa 40 Twistedener, viele von ihnen Vertreter der ortsansässigen Vereine.