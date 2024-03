Stadt startet Frageaktion Kevelaer will bei Schottergärten nicht kontrollieren

Die Zahlen sprechen für sich. Etwa 6000 Vorgärten gibt es in Kevelaer. Fast 2400 davon besten nur aus Stein und Schotter. Damit ist mehr als jeder dritte Garten in Kevelaer eine Steinwüste. Begeistert ist die Stadt davon nicht. Und daher hat der Umweltschutzbeauftragte Sébastien Belleil eine Initiative gestartet, um die Menschen dazu zu bringen, wieder mehr Grün in ihre Vorgärten zu bringen.