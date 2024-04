Besondere Blumenmischung in Kevelaer Über diese Wiesen freuen sich Insekten

Die niederrheinische Wildblumenmischung geht in diesem Jahr in die sechste Runde und steht ab sofort wieder zum Kauf für 9,95 Euro im Gartencenter Breuer in Kevelaer, Am Schleußengraben 20, zur Verfügung. Und die Mischung tut nicht nur der Natur gut: Dank des Mottos „Der Umwelt helfen und gemeinnützige Projekte unterstützen“ konnte der Erlös der Blumenmischung aus dem vergangenen Jahr an die „Tafel Kevelaer“ und „Runder Tisch Flüchtlingshilfe Kevelaer“ übergeben werden. Die Institutionen konnten sich jeweils über eine Spende in Höhe von 500 Euro freuen.