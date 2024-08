Diebstähle in Kevelaer Serie von Kupferdiebstählen in Kevelaer geht weiter

Die Polizei prüfe natürlich auch einen Zusammenhang zu den anderen Vorfällen in Kevelaer. Da waren Kupferrohre an Häusern in der Verdistraße und der Heinestraße abmontiert worden. Zudem hatten sich die Unbekannten an der Kirche der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde in der Händelstraße zu schaffen gemacht. Dort montierten sie einen Wasserhahn aus Kupfer ab. Zudem schraubten sie auch das dazugehörige Kupferrohr an der Kirche ab. Alle Taten hatten sich in der Innenstadt von Kevelaer und nachts ereignet.