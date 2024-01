Vorfälle häufen sich Wieder ein Einbruch am Südpark in Kevelaer

Die Entwicklung ist bedenklich. Bereits 2022 gab es im Kreisgebiet die zweitmeisten Einbrüche in Kevelaer. Nur in Kleve stiegen die Täter noch öfter in Häuser und Wohnungen ein. Und 2023 wird es kaum besser aussehen. Denn gerade Ende des Jahres häuften sich erneut die Vorfälle in der Wallfahrtsstadt. Im November hatte es gleich acht Einbrüche an einem Tag gegeben. Die Taten passierten am helllichten Tag. Alle zwischen dem Marienpark und dem Südpark. Kurz darauf meldete die Polizei erneut drei Delikte an einem Tag genau in dem Bereich.