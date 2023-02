Kaum 24 Stunden seit dem letzten Brand Wieder geht ein Auto am Sportplatz in Winnekendonk in Flammen auf

An Zufall mag keiner mehr glauben. Kaum 24 Stunden nach dem vergangenen Feuerwehreinsatz muss die Löschzug Winnekendonk wieder los. Wieder brennt ein Fahrzeug am Sportplatz. Kurios: in der Nacht zu Mittwoch stand der Wagen noch neben dem Renault Clio, der völlig ausbrannte. Am Donnerstagmorgen wird dann der schwarze 5er BMW Opfer der Flammen. „Die Alarmierung ging kurz vor 3 ein“, sagt Markus Rademacher, Sprecher von der Feuerwehr Kevelaer. Weil es die Sonsbecker Straße gleich zwei mal auf Kevelaerer Gebiet gibt, wurde auch der Löschzug Kervenheim alarmiert. Schnell war aber klar: es brennt wieder am Sportplatz in Winnekendonk, der ebenfalls an der Sonsbecker Straße liegt.