Umgestaltung nach Wettbewerb in Kevelaer Aus Schottergarten wird eine blühende Fläche in Winnekendonk

Naturnahe Gärten böten eine pflegeleichte Alternative zu Schottergärten. Viele Menschen seien überrascht, wie wenig Aufwand ein solcher Garten erfordert. Im Gegensatz dazu seien Schottergärten nicht unbedingt pflegeleicht, da sich im Laufe der Zeit Pflanzenmaterial ansammelt und Samen durch den Wind verteilt werden, was das Wachstum von „Unkraut“ fördere. In einem dicht bewachsenen Garten hingegen sei das Unkraut kaum bemerkbar. Mit einer geschickten Pflanzenauswahl könne das Wachstum von Unkraut effektiv reduziert werden. Bei der Auswahl der Pflanzen ist der Standort entscheidend: Heimische Pflanzen, die an den vorhandenen Boden und das Klima angepasst sind, gedeihen leichter als exotische Arten.