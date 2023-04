Kevelaer Als die ersten Pilger kamen

Stalenus begründete damit die Kevelaer-Wallfahrten. In der Marienstadt hat das keiner vergessen. Noch heute hat die Pilger-Kerze aus Rees einen Ehrenplatz. Sie steht gut sichtbar im Gang der Kerzenkapelle, die anderen Pilgerkerzen stehen hinten in der Kirche. "Das hat auch symbolischen Charakter. Alle Pilger, die in die Kapelle kommen, müssen an der Kerze des Ortes vorbei, der mit den Wallfahrten begonnen hat", erläutert Rainer Killich, Sekretär des Wallfahrtsbüros. Daher ist es auch für Kevelaer ein besonderes Ereignis, wenn Rees in diesem Jahr auf Jubiläumswallfahrt geht. Die Vorbereitungen laufen, ein Organisationsteam bastelt fleißig am Programm, eine eigene Internetseite ist eingerichtet. Ziel ist vor allem, möglichst viele Gläubige zu motivieren, sich mit auf den Weg nach Kevelaer zu machen. "Es wäre schön, wenn wir eine Gruppe von 100 Pilgern werden würden", sagt Klaus Kuhlen vom Organisationsteam aus Rees. Wie damals soll mit der Fähre übergesetzt werden. Eine Idee ist auch, wieder einen Planwagen mitzunehmen, der von einem Pferd gezogen wird. Das hatte viele Jahre Tradition und ist vielen durch ein spektakuläres Ereignis in Erinnerung geblieben. In den 60er Jahren war die Gruppe in ein schweres Unwetter geraten. Ein Blitz traf das Pferd, das tot zusammenbrach. Inzwischen begleitet schon lange ein motorisierter Planwagen die Pilger aus Rees. Ob es zum Jubiläum doch wieder "echte" Pferdestärken gibt, hängt auch davon ab, ob ein geeignetes Tier gefunden wird. "Den Gedanken haben wir aber noch nicht aufgegeben", sagt Kuhlen. Von einem anderen mussten sich die Organisatoren dagegen verabschieden. Geplant war ein großes gemeinsames Frühstück auf dem Kapellenplatz. Doch das ist nicht möglich, wie die Wallfahrtsleitung den Reesern deutlich machte. "An dem Wochenende ist auch die große Wallfahrt aus Bocholt, da wäre gar kein Platz. Ohnehin muss der Kapellenplatz generell frei bleiben", sagt Killich. Als Alternative hat Kevelaer den Reesern angeboten, im Forum Pax Christi zu frühstücken.