Initiative in Kevelaer Mit besonderem Miet-Modell Nachfolger für Geschäft gefunden

Wenn man mit offenen Augen durch die Innenstadt geht, dann findet man immer häufiger leerstehende Geschäfte. Doch damit steht Kevelaer nicht alleine. Landesweit sieht es in vielen Städten und Gemeinden ähnlich aus. Immer mehr Einzelhändler und Handelsketten schließen aus den verschiedensten Gründen ihre Filialen in den Innenstädten. Die Pandemie hat viele in eine wirtschaftliche Notlage gebracht. Doch auch die Überalterung der Geschäftsinhaber, fehlende Nachfolger, steigende Energiepreise oder der Mangel an Personal haben ihren Anteil daran, dass immer mehr Läden aufgegeben werden. Potenzielle Nachfolger und Existenzgründer scheuen sich angesichts dieser Situation sowie der erhöhten Kapitalkosten in das volle Risiko zu gehen. Neue Ideen sind gefragt.