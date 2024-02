Es wird immer schwerer, Stellen zu besetzen Stadt Kevelaer sucht dringend Mitarbeiter

Das Verkehrskonzept der Stadt Kevelaer ist eines der meist diskutierten Projekte. Umso ärgerlicher ist es für viele, dass es dabei nicht so richtig vorangeht. Erst vor kurzem kam wieder Unmut in einer Ausschuss-Sitzung auf, weil es hieß, dass in diesem Jahr erst einmal das Parkleitsystem umgesetzt werden müsste und daher andere Dinge warten müssten. Grund dafür: Es gibt Personalprobleme, Stellen sind unbesetzt.