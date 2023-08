Stadt und Caritas arbeiten zusammen Projekt gegen Wohnungsnot in Kevelaer

Im Projekt „Alle wohnen“ mietet die Caritas die Wohnungen an und vermietet sie dann an die Zielgruppe weiter. Besonders stolz ist man darauf, dass nun das erste Mietverhältnis in einen direkten Mietvertrag zwischen einer Vermieterin und den Bewohnerinnen umgewandelt werden konnte. Ludger Holla, Fachbereichsleiter ‚Arbeit, Soziales, Bürgerbüro und Ordnung‘ der Wallfahrtsstadt Kevelaer: „Wir sind froh, dass das gemeinsame Projekt so gut anläuft. Eines unserer Ziele war es, mindestens eine Wohnung im Laufe eines Jahres direkt an die Mieterinnen und Mieter zu vermieten.“