Wegen Arbeiten an Peter-Plümpe-Platz in Kevelaer Verkehrsführung in Annastraße ändert sich

Nach der Kirmes werden dann bald die Arbeiten auf dem zentralen Peter-Plümpe-Platz zwischen dem Alten und Neuen Rathaus in Angriff genommen. Wie berichtet, soll das große Volksfest auch in diesem Jahr mitten in der Stadt stattfinden. Die Fahrgeschäfte werden dann im Teil an der Marktstraße aufgebaut. Zudem soll sich die Kirmes über die Marktstraße bis zum Roermonder Platz ziehen. Klar ist, dass es ein paar Geschäfte weniger geben wird. Das Festzelt soll aber auf jeden Fall wieder am Rathaus aufgestellt werden. Es soll auch während der Bauarbeiten eine attraktive Kirmes geben, hatte Ordnungsamtsleiter Patrick Simon versprochen, der das Fest organisiert. Es werde auch die ein oder andere Überraschung geben.