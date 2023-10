Initiative der Stadt Kevelaer Noch Geld für Dach- und Fassadenbegrünung im Fördertopf

In heißen Sommermonaten helfen begrünte Dächer und Fassaden, die Temperaturen in Gebäuden und in unserer Stadt zu reduzieren. Im Winter dienen sie als zusätzliche Isolierung, minimieren Wärmeverluste und senken somit Energiekosten. Außerdem nehmen die Pflanzen CO 2 aus der Luft auf, was zur Reduzierung von Treibhausgasen und zur Verbesserung der Luftqualität beiträgt. Die begrünten Flächen erhöhen die Luftfeuchtigkeit und schaffen ein angenehmeres Mikroklima in städtischen Gebieten. Sie tragen zur Reduzierung von Lärm und zur Bindung von Feinstaub in der Luft bei, was die Lebensqualität ebenfalls erhöht. Und sie entlasten die Kanalisation bei Starkregen: Durch die Begrünung kann zusätzliches Regenwasser zwischengespeichert werden und verdunsten.