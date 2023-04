Aktion der Stadt Kevelaer Vorgarten-Wettbewerb: Blumen statt Schotter

Splitt oder Schotter dominieren zunehmend in den Vorgärten – auch in Kevelaer. Ob Grau, Weiß oder Dunkelblau: Schotterflächen bieten keinen Lebensraum für Insekten. Um dieser Problematik zu begegnen und Vorgärten wieder in blühende und bunte Lebensräume zu verwandeln, rufen die Stadt Kevelaer und der Imkerverein für Kevelaer und Umgebung zum dritten Mal Wettbewerbe zur insektenfreundlichen Gestaltung von Vorgärten aus.