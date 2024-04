Spielgerät ist 1500 Euro wert Spielverderber stehlen Hängematte von Spielplatz in Kevelaer

Der Fall erinnert Lena Brey auch an den Diebstahl von Pinguin Buddy. Der lustige Mülleimer hing am Spielplatz am Europaplatz. Buddy war verschwunden und fachmännisch abmontiert worden. Auch hier hatte die Stadt einen Aufruf gestartet und an das Gewissen der „Entführer“ des kleinen Pinguins appelliert. Damals mit Erfolg: Nach einer Woche stand Buddy plötzlich wieder auf dem Gelände. Wer den Abfalleimer damals entwendet hatte, wurde nie herausgefunden. Und ob es einen Zusammenhang mit dem Hängematten-Diebstahl gibt, ist offen.