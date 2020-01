Supermärkte in Kevelaer und Weeze : Spekulationen über Zukunft von Rewe-Kaufcenter

Der Rewe-Markt in Weeze. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Die Kunden werden davon vermutlich gar nichts gemerkt haben: Michael Narzynski hat seine Einkaufsmärkte an Rewe zurückgegeben. Besonders bekannt in Kevelaer ist der große Supermarkt direkt am Roermonder Platz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das große dominante Gebäude war immer mal wieder Gesprächsstoff. Unter anderem wenn es darum ging, eine attraktive Verbindung von Hauptstraße zum Konzert- und Bühnenhaus zu schaffen.

Im Internet gibt es auf der Facebook-Seite „Kevelaer und Umgebung“ bereits eine rege Debatte darüber, was auf dem Areal alles möglich wäre. Ganz oben auf der Wunschliste scheinen dabei eine Disco oder ein Kino zu stehen, wenn man sich die Kommentare durchliest.

Doch das alles ist Zukunftsmusik. Die Nutzungsfrist für das Kaufcenter soll bis 2024 laufen. Der Betrieb in dem Geschäft läuft ganz normal weiter, heißt es.