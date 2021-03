Entscheidung der evangelischen Kirche in Kevelaer und Weeze zu Ostern : Verzicht auf Präsenzgottesdienste

Ein Zusammenkommen aller Gläubigen zu Ostern wird es bei der evangelischen Kirche in Kevelaer und auch Weeze in diesem Jahr nicht geben. Grund ist die Pandemie. Foto: Contryside Media/Countryside Media

Weeze/Kevelaer Nach Beratungen wurde sich für einen Verzicht des Zusammenkommens der Gläubigen entschieden. Grund ist immer noch das Gefährdungspotential durch das Coronavirus.

Zu Ostern wird es keine Präsenzgottesdienste in der evangelischen Kirche in Weeze geben. „Das Gefährdungspotential durch das Coronavirus bleibt weiterhin bestehen. Aus diesem Grund verzichtet die evangelische Kirchengemeinde in Weeze auf präsente Gottesdienste zu Ostern“, teilte die Kirchengemeinde mit. Das Angebot der Gottesdienste über Youtube, Ausnahme Andacht, Channel für Palmsonntag, Karfreitag und Ostersonntag bleibt weiter bestehen. Zum stillen Gebet ist die Kirche am Karfreitag, 2. April, und am Ostersonntag, 4. April, jeweils von 11 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr geöffnet.