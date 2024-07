Rotary-Club Kevelaer Wechsel an der Spitze des Rotary-Clubs Kevelaer

Ebenfalls gilt es als Tradition, Präsidenten und Vorstände der befreundeten und benachbarten Clubs einzuladen. Die Präsidentin des RC Kleve, Katharina Prinz mit ihrem Ehemann Heinz Roelofsen, konnte so an diesem Abend begrüßt werden. Für die Clubs in Kevelaer und Kleve liegt die Regentschaft damit fest in den Händen der „Prinzen“.