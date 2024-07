Nachfolger in Kevelaer ist Matthias Wirth Verein für Museumsförderung – Peter Hohl nimmt Abschied

Wirth, Jahrgang 1980, arbeitete nach dem Studium der Kirchenmusik und der Ausbildung zum Orgelbauer als Intonateur für die Orgelbaufirmen Rieger und Seifert. Seit 2018 ist er als freiberuflicher Intonateur für verschiedene Unternehmen in Europa tätig. Verantwortlich ist er seit einigen Jahren auch für die Redaktion des ISO-Journals, der Fachzeitschrift der International Society of Organbuilders. Der ISO gehören weltweit über 280 Mitgliedsfirmen an, die sich mit dem Bau von Pfeifenorgeln beschäftigen. Wirth ist außerdem für die CDU Mitglied des Kreistages in Kleve.