Neue Trasse von Kevelaer zur Autobahn Flächentausch für OW1 verzögert sich

Es ist das Projekt, das Keveler vielleicht schon am längsten begleitet. Die Ortsumgehung von Kevelaer an Winnekendonk vorbei in Richtung Autobahnanschluss Sonsbeck ist unter dem Begriff „OW1“ seit Jahrzehnten ein Thema. Immer wieder gab es Verzögerungen, schien das Projekt auf der Kippe zu stehen. Dann gab es endlich den offiziellen Baustart, gleichzeitig läuft im Hintergrund eine Klage gegen das Projekt weiter. So ganz ohne Fragezeichen scheint es nicht zu gehen. Jetzt gibt es eine neue, überraschende und gleichzeitig auch etwas kuriose Entwicklung. Der Klimawandel hat gewissermaßen Einfluss auf den Weiterbau genommen.