Klasse 5a im Rathaus in Kevelaer Schüler fühlen dem Bürgermeister auf den Zahn

Aber da nichts spannender als die Wirklichkeit ist, machten sich die Schüler und Schülerinnen auch selbst auf den Weg in die Verwaltung am Peter-Plümpe-Platz. „Mir ist es wichtig, dass die Kinder auch das erleben, was wir im Unterricht durchnehmen“, erläutert Lehrerin Lioba Sernetz, die sich darüber freute, dass der Bürgermeister sich sogar selbst Zeit nahm, um den Kindern von der Arbeit in einer Verwaltung zu erzählen.