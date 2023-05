Becken in Kevelaer wurde überarbeitet Freibad ist fit für den Saisonstart

Die Winterpause nutzten die Verantwortlichen, um die Anlage für die Saison vorzubereiten. Unterstützung gab es dabei vor allem vom Bäderverein Kevelaer. Schon seit 25 Jahren setzen sich die Mitglieder dafür ein, dass in der Marienstadt geschwommen werden kann. Besonders die Sanierung des bald 94 Jahre alten Freibades ist ein Hauptanliegen des Vereins. „Das ist nur möglich, weil ein ehrenamtliches Technik-Team Jahr für Jahr außerhalb der Freibadsaison notwendige Sanierungsarbeiten übernimmt. In den letzten Monaten wurden beispielsweise im Nichtschwimmer-Becken teilweise die Folien an den Außenwänden erneuert“, erläutert der Bädervereins-Vorsitzende Klaus Schürmanns.