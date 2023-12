Haushaltsberatungen für 2024 KBV hofft auf den Kurstadt-Effekt für Kevelaer

„Als Fazit der Beratung ist festzuhalten, dass die zu erwartenden Haushaltsdefizite in 2024 und den Folgejahren nicht allein durch Einsparungen zu vermeiden sind“, so die KBV. Ursache der Haushaltsdefizite seien unter anderem auch die externen haushaltsrelevanten Einflüsse von Bund und Land, die nicht durch die Kommunen zu beeinflussen sind. Die einzige Möglichkeit, die die KBV sieht, die Haushaltsdefizite zu minimieren oder zukünftig wieder zu ausgeglichenen oder positiven Jahresabschlüssen zu kommen, liegt in der Erhöhung der Einnahmen.