Wallfahrtsrektor Kauling zu Weihnachten in Kevelaer Bye, bye Krieg und Despoten der Welt

Und, dennoch, ich höre Sarah Connor singen: „Könn‘n wir bitte, bitte vorspul‘n und so tun, als wär` alles wieder gut?“ Also, ganz ehrlich, das möchte ich auch: „Bye, bye, Krieg, bye, bye Despoten und Herrscher dieser Welt und willkommen kleines Christkind auf dieser Erde, Du Friedensbote...“. Ich glaube, die Songstrophe des Liedes „bye, bye“ stimmt für viele auch in diesem Jahr, halt irgendwie zeitlos, wenn auch so ganz anders: „Weißt du, wovon ich grad am liebsten träum‘? Dass du mich weckst und sagst, „Es ist vorbei!“ Ja, es stimmt, wir dürfen wieder Weihnachten feiern mit Nähe, Wärme und Festfreude in diesem Jahr, was bleibt, durch alle Zeiten hindurch, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich im „Land der Finsternis“ (vgl. Jesaja 9, 1) wissen.