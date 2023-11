Advent in der Marienstadt vom 1. bis 20. Dezember Lebendige Krippe in Kevelaer feiert 30. Geburtstag

Am Übergang zwischen dem Luxemburger Platz und dem Kapellenplatz laden Sitzgelegenheiten ein, die Vorweihnachtszeit in Kevelaer zu genießen. Auf dem Kapellenplatz gibt es zudem Stehtische. Für Unterhaltung sorgen mehrmals pro Woche Gruppen, die auf dem Markt musizieren. Für Kinder gibt es eine Kindereisenbahn am Arche-Noah-Brunnen. „Nicht nur die Hütten und Waren der Aussteller sind ein echter Hingucker, auch die stimmungsvolle Beleuchtung rund um den Platz und in den Bäumen laden zum Verweilen ein“, so die Wirtschaftsförderung. Bunte Baumkronen, funkelnde Äste, Lichterketten an den Hütten sowie eine beleuchtete Kerzenkapelle machen den traditionellen Markt besonders. „Auch in diesem Jahr haben wir wieder viele Beleuchtungselemente eingeplant, um eine schöne Atmosphäre auf dem Markt zu schaffen“, sagt Hendrik Görtz, Leiter Kultur und Konzert- und Bühnenhaus.