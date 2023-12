Pastor Gregor Kauling zieht Bilanz und blickt nach vorn Kevelaers Wallfahrtsrektor vor dem Abschied

Der Weihnachtsgottesdienst war für Pastor Gregor Kauling noch einmal ein ganz besonderes Erlebnis. Als am 1. Weihnachtstag, beim Hirtenamt morgens um 6 Uhr in der Kerzenkapelle, zahlreiche kleine Flammen aufleuchten, war es für den Priester ein emotionaler Moment. „Ich habe in die volle Kirche geschaut und auf die Kerzen, die die Gläubigen in den Händen hielten, das war sehr bewegend. Und mir ist da wieder bewusst geworden, dass ich das in meiner Funktion als Wallfahrtsrektor so das letzte Mal erlebe“, blickt er zurück.