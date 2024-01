Neues Konzept in St. Antonius Kevelaer Wenn Sternsinger nicht mehr von Tür zu Tür gehen

Experiment geglückt“, so lautet das Fazit des Sternsinger-Teams von St. Antonius Kevelaer. In der Pfarrei setzte man diesmal auf ein neues Konzept. Statt von Haus zu Haus zu ziehen, stellten sich die Sternsinger erstmals an verschiedenen öffentlichen Plätzen auf und erreichten so mehr Menschen als in den vergangenen Jahren an den Haustüren.