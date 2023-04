Patrick Simon ist Ordnungsamtsleiter in Kevelaer „Ein echter Traumjob“

Patrick Simon zögert bei der Antwort keine Sekunde. „Warum tun Sie sich das an?“, hatte die Frage gelautet, schließlich war noch vor gar nicht allzu langer Zeit die Rede davon gewesen, dass die Arbeitsbelastung im Ordnungsamt besonders hoch sei. Warum will jemand also ausgerechnet dort arbeiten? „Weil ich das für eine total spannende Aufgabe halte und Kevelaer für mich schon immer eine spannende Stadt war“, sagt der 45-Jährige, der seit dem 1. März nun der neue Ordnungsamtsleiter ist. „Dass mich hier eine hohe Arbeitsbelastung erwartet, das weiß ich. Das schreckt mich aber nicht ab. Mich reizt gerade der herausfordernde Job“, sagt Simon, der zuvor im Ordnungsamt Wachtendonk arbeitete und daher genau weiß, dass es in dieser Abteilung auch mal später werden kann. Durch seine Arbeit in Wachtendonk hatte er auch schon öfter Kontakte zu Ludger Holla, zu dessen Fachbereich er jetzt gehört. „Ich habe mich öfter mit ihm ausgetauscht, ich weiß, was in Kevelaer auf mich zukommt.“