Daten werden in Kevelaer jetzt erfasst : Die Mülltonnen bekommen einen Chip

Die Abfallbehälter in Kevelaer bekommen einen Chip. Foto: Stadt/Stadt Kevelaer

Kevelaer Es ist eine Riesenaktion in Kevelaer: Die Abfallbehälter werden umgerüstet und digital erfasst. So sollen sie genau zugeordnet werden können. Die Stadt betont, dass es dadurch keine zusätzlichen Kosten geben soll.

Von Sebastian Latzel

Als Kämmerer Ralf Püplichuisen angekündigt hatte, dass Kevelaer bei den Müllbehältern ein Chip-System einführen will, sorgte das für eine kontroverse politische Debatte. Es ging um Datenschutz, Kosten und vor allem um die Angst, der Müll könne künftig gewogen werden. Am Ende stimmte die Politik fast einstimmig für das neue System, bei dem es jetzt ernst wird. Die wichtigsten Fragen:

Warum wird das System eingeführt? Ziel dieses Identifikationssystems für die Mülltonnen sind Gebührengerechtigkeit und eine effizientere Abfallsammlung. Mit dem Transponder-Chip werden die Mülltonnen den Grundstücken eindeutig zugeordnet. So soll sichergestellt werden, dass nur angemeldete Tonnen geleert werden. Es gäbe immer noch Fälle, dass Haushalte mehrere Tonnen haben, aber nur für eine bezahlen, so Stadtsprecherin Lena Hanenberg. Das gehe zu Lasten aller Gebührenzahler. Künftig werden nur noch Tonnen mit Chip abgeholt.

Welche Daten speichert der Chip? Der Chip speichert keine persönlichen Daten, sondern lediglich eine 16-stellige Identifikations-Nummer. Den Inhalt der Tonnen kann der Chip nicht erkennen.

Andere Kommunen wie Wermelskirchen haben das System bereits. Die gechipten Mülltonnen werden elektronisch erfasst. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Sollen die Tonnen künftig gewogen werden? Nein, das sei auf keinen Fall beabsichtigt, stellt Lena Hanenberg noch einmal klar. Es gehe nur um die Zuordnung der Tonnen, nicht um die Bestimmung des Inhalts.

Um welche Tonnen geht es? Chips bekommen die graue Restmülltonne, die braune Biotonne und die blaue oder grüne Papiertonne. Die Gelbe Tonne wird nicht mit einem Chip ausgerüstet. Auch um die Abfallkörbe für Altglas geht es nicht.

Wie geht es weiter? Ab dem 7. Oktober erhalten Bürgerinnen und Bürger in Kevelaer ein Anschreiben, mit den wichtigsten Informationen zum neuen System. Dem Brief sind selbstklebende Adressaufkleber beigefügt, die auf die Deckel der entsprechenden Mülltonnen geklebt werden müssen. Außerdem steht in dem Anschreiben der Montage-Termin für den Transponder-Chip. An diesem Tag müssen alle ihre Abfallbehälter mit den aufgeklebten Adressaufklebern gut sichtbar an ihrem Grundstück bereitstellen.

Was passiert, wenn die Chips montiert werden? Die Montageteams können die Mülltonnen anhand der Adressaufkleber den jeweiligen Grundstücken zuordnen und den Transponder-Chip anbringen. Wenn der Chip erfolgreich montiert wurde, erhalten die Mülltonnen einen grünen Aufkleber mit der Aufschrift „Chip OK“ auf den Deckel. Zudem gibt es einen neuen, wetterfesten Adressaufkleber mit einem Barcode an der Seite der Tonne. Alle werden gebeten, die Tonnen erst wieder wegzustellen, wenn der grüne „Chip OK“ auf dem Deckel klebt.

Was ist, wenn ich am Montagetermin nicht zuhause bin? Dann sollte man Nachbarn, Verwandte oder Mieter darum bitten, die Tonnen zum Termin nach draußen zu stellen und die Tonnen, wenn der grüne Aufkleber „Chip Ok“ auf den Deckeln klebt, wieder zurück zu stellen.



Was ist, wenn die Tonnen der Nachbarn schon einen „Chip ok“-Aufkleber haben, ich aber nicht? Dann sollte man noch einen Tag abwarten. Manchmal holen die Teams nur Nachschub oder machen eine Pause. Wenn am nächsten Tag immer noch kein Aufkleber an der Tonne klebt, sollte man anrufen.

Was muss ich machen, wenn meine Behälter keinen Chip bekommen haben? Ab dem 1. Januar 2023 werden Tonnen ohne Chip nicht mehr geleert. Sollten Mülltonnen nach dem im Anschreiben genannten Termin keinen „Chip OK“-Aufkleber haben, sollte man sich an die Verwaltung wenden.

Kann ich auch volle Tonnen zur Chip-Ausrüstung rausstellen? Ja, auch an Tonnen mit Inhalt können Chips montiert werden.

Was ist, wenn ich mehr Tonnen als Aufkleber habe? Dann sollte man aus Papier selbst weitere Adressaufkleber anfertigen und diese mit Klebeband auf die Deckel heften. Außerdem sollten diese Bürger direkt bei der Stadt anrufen und mitteilen, dass sie noch mehr Behälter haben. Dann können die Mitarbeiter die Daten sofort eingeben und die Montage-Teams die Tonnen mit einem Chip ausstatten.



Wie funktioniert die Technik? Die Müllfahrzeuge sind mit einer Antenne ausgerüstet. Mit dieser Antenne kann der Bordrechner die Chipnummer lesen. Ist die Tonne angemeldet, dann wird sie geleert. Diese „Leerungsdaten“ werden nach der Tour in die Datenbank übertragen.

Was ist mit Mietern? Den Brief erhalten die Wohnungseigentümer. Sie werden gebeten, die Aufkleber selbst anzubringen und die Tonnen am Montagetermin gut sichtbar auf dem Grundstück zu platzieren oder sich mit ihren Mietern abzustimmen, ob sie diese Aufgabe übernehmen.

Werden die Müllgebühren durch das neue System teurer? Nein, versichert Lena Hanenberg. Für die Bürger gibt es keine zusätzlichen Kosten. Der Chip mache nur einen ganz kleinen Betrag im Gesamtvolumen für die Müllentsorgung aus. Kevelaer hat den Vertrag mit der Firma Schönmackers gerade auch erst nach einer europaweiten Ausschreibung für die nächsten sieben Jahre – bis Ende 2029 – verlängert. Die Montage der Chips erfolgt durch eine weitere beauftragte Firma.