Corona-Lockerungen in den Kirchen in Kevelaer : Im Gottesdienst wird wieder gesungen

In der Basilika kann wieder zum Gesangbuch gegriffen werden, die Sitzplätze bleiben markiert. Foto: Norbert Prümen/Norbert Prümen (nop)

Kevelaer Masken runter, Gesangbücher raus. Das ist die Devise in den katholischen Gotteshäusern. In der Wallfahrtsstadt will man aber vorsichtig bleiben.