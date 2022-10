Fraktionen adressieren Brief an früheren Bürgermeister : Der lange Schatten von Axel Stibi

Fraktionen adressieren Brief an früheren Bürgermeister

Kevelaer Axel Stibi ist schon lange nicht mehr als Bürgermeister in Kevelaer im Amt. Doch Post im Rathaus bekommt er noch – sogar von den Ratsfraktionen

Es war seinerzeit denkbar knapp. Gerade einmal 80 Stimmen sorgten dafür, dass Dominik Pichler gegen Amtsinhaber Axel Stibi die Bürgermeisterwahl gewann. Sieben lange Jahre ist das inzwischen her. Pichler ist längst wiedergewählt, Stibi hat eine neue Aufgabe bei der Stadt Mönchengladbach gefunden. Doch offenbar reicht der lange Schatten des früheren Bürgermeisters noch heute bis nach Kevelaer. Denn der Antrag aller Fraktionen für einen Kreisverkehr auf der Weller Landstraße ist an „Herrn Bürgermeister Dr. Stibi, Rathaus, 47623 Kevelaer“ adressiert. Erstaunlich. Tatsächlich alle fünf Fraktionsvorsitzenden sind Absender des Schreibens, das ordnungsgemäß zugestellt wurde, obwohl Stibi im Rathaus schon lange kein Büro mehr hat. Amtsinhaber Pichler nimmt es mit Humor. „Nach sieben Jahren ist so etwas schon sehr erstaunlich“, sagt er. Der falsche Adressat sei natürlich kein Grund für eine Rücksendung. Natürlich werde man den Antrag bearbeiten. Zudem kann sich der aktuelle Bürgermeister trösten. Im Antrag selbst heißt es dann in der Begrüßung doch: „Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Pichler“.