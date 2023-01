Polizei ermittelt Unbekannte stehlen Warnschilder in Kevelaer

Die Schilder standen an Twistedener Straße in der Nähe zur Kreuzung mit der Weller Landstraße. Die Unbekannten stahlen hier ein Achtung-Zeichen und zweimal ein Ölspur-Warnschild. Der Diebstahl ist laut Polizei ein „gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr“, der als schwere Straftat eingestuft wird. Schließlich stehen die Schilder da nicht zum Spaß, sondern sollen für Sicherheit auf der Straße sorgen. Gerade wenn es dann noch wie im aktuellen Fall um Warn-Verkehrszeichen handelt, sei es besonders unverantwortlich, diese Schilder zu entwenden, heißt es.